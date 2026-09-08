Tribunal judiciaire de Nevers, Tribunal de Grande Instance, Nevers
samedi 19 septembre 2026 · Tribunal de Grande Instance · Nevers
Informations pratiques
Tribunal judiciaire de Nevers 19 et 20 septembre Tribunal de Grande Instance Nièvre
15 personnes; Inscription en avance, apporter un document d’identité sur place. Inscription nominative, une personne par inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visitez l’ancien palais épiscopal ! Construit au XVIIᵉ siècle, ce bâtiment majestueux, autrefois résidence des évêques, abrite aujourd’hui le tribunal judiciaire. Une visite où se mêlent patrimoine architectural et fonction judiciaire, pour découvrir un lieu où l’histoire et la justice dialoguent.
Une plongée fascinante dans un édifice chargé de sens !
Tribunal de Grande Instance 2 PLACE DU PALAIS 58000 Nevers Nevers Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://culture.nevers.fr/agenda »}]
Ancien palais épiscopal du XVIIe siècle, ce bâtiment chargé d’histoire abrite aujourd’hui le tribunal judiciaire. De la résidence des évêques aux salles d’audience, découvrez un lieu où l’histoire et…
©Ville de Nevers
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