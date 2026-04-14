Tribute to Miles Davis / Tom Peyron Quartet, JASS CLUB, Paris

Tribute to Miles Davis / Tom Peyron Quartet Jeudi 23 avril, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T19:30:00+02:00 – 2026-04-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T21:30:00+02:00 – 2026-04-23T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Une soirée consacrée au second quintet de Miles Davis (1964-1969), l’un des groupes les plus marquants de l’histoire du jazz. Avec Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams, Miles Davis ouvre alors une nouvelle manière de jouer ensemble : les formes deviennent plus souples, les rôles circulent, et chaque concert devient un espace d’invention collective. Quatre musiciens de la scène parisienne revisitent aujourd’hui ce répertoire : Hillel Salem (trompette), Simon Chivallon (piano), Slim Chikhaoui (contrebasse) et Tom Peyron (batterie). À partir de ces compositions, ils proposent une lecture ouverte, fidèle à l’esprit de recherche et d’écoute qui caractérisait ce groupe. **Hillel Salem** / trompette **Simon Chivallon** / piano **Slim Chikhaoui** / contrebasse **Tom Peyron** / batterie

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Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Une soirée consacrée au second quintet de Miles Davis (1964-1969), l’un des groupes les plus marquants de l’histoire du jazz. Avec Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Wi … Jazz