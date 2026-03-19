Tribute to Miles Davis / Tom Peyron Quartet JASS CLUB PARIS Paris
Tribute to Miles Davis / Tom Peyron Quartet JASS CLUB PARIS Paris jeudi 23 avril 2026.
Avec Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams, Miles Davis ouvre alors une nouvelle manière de jouer ensemble : les formes deviennent plus souples, les rôles circulent, et chaque concert devient un espace d’invention collective.
Quatre musiciens de la scène parisienne revisitent aujourd’hui ce répertoire : Hillel Salem (trompette), Simon Chivallon (piano), Slim Chikhaoui (contrebasse) et Tom Peyron (batterie). À partir de ces compositions, ils proposent une lecture ouverte, fidèle à l’esprit de recherche et d’écoute qui caractérisait ce groupe.
Hillel Salem / trompette
Simon Chivallon / piano
Slim Chikhaoui / contrebasse
Tom Peyron / batterie
Une soirée consacrée au second quintet de Miles Davis (1964-1969), l’un des groupes les plus marquants de l’histoire du jazz !
Le jeudi 23 avril 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-23T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-23T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-23T19:30:00+02:00_2026-04-23T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
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