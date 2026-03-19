Tribute to Miles Davis / Tom Peyron Quartet JASS CLUB PARIS Paris

Avec Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams, Miles Davis ouvre alors une nouvelle manière de jouer ensemble : les formes deviennent plus souples, les rôles circulent, et chaque concert devient un espace d’invention collective.

Quatre musiciens de la scène parisienne revisitent aujourd’hui ce répertoire : Hillel Salem (trompette), Simon Chivallon (piano), Slim Chikhaoui (contrebasse) et Tom Peyron (batterie). À partir de ces compositions, ils proposent une lecture ouverte, fidèle à l’esprit de recherche et d’écoute qui caractérisait ce groupe.

Hillel Salem / trompette

Simon Chivallon / piano

Slim Chikhaoui / contrebasse

Tom Peyron / batterie

Une soirée consacrée au second quintet de Miles Davis (1964-1969), l’un des groupes les plus marquants de l’histoire du jazz !

Le jeudi 23 avril 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-23T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-23T19:30:00+02:00_2026-04-23T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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