Tricotons ensemble Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Honoré-les-Bains

Tricotons ensemble

Pôle Culturel 35 av. du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 15:00:00

fin : 2026-09-29 17:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Pour débutants et confirmés. Apportez votre matériel si vous en avez, sinon de la laine et des aiguilles vous seront prêtés sur place. Au Pôle culturel, 35 avenue du Général d’Espeuilles. Gratuit. Infos au 03 86 87 34. .

Pôle Culturel 35 av. du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34 mediatheque@sainthonorelesbains.fr

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English : Tricotons ensemble

L’événement Tricotons ensemble Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Rives du Morvan