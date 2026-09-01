Tricotons ensemble Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains
mardi 29 septembre 2026 · Pôle Culturel · Saint-Honoré-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Honoré-les-Bains
Tricotons ensemble
Pôle Culturel 35 av. du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 15:00:00
fin : 2026-09-29 17:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Pour débutants et confirmés. Apportez votre matériel si vous en avez, sinon de la laine et des aiguilles vous seront prêtés sur place. Au Pôle culturel, 35 avenue du Général d’Espeuilles. Gratuit. Infos au 03 86 87 34. .
Pôle Culturel 35 av. du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34 mediatheque@sainthonorelesbains.fr
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English : Tricotons ensemble
L’événement Tricotons ensemble Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Rives du Morvan
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