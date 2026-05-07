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Trinité le feu d’artifice Guéret

Trinité le feu d’artifice Guéret

Trinité le feu d’artifice Guéret dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Place Molière

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif :

Guéret

Trinité le feu d’artifice

Place Molière Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 23:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Feu d’artifice organisé par la Ville de Guéret   .

Place Molière Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00 

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English : Trinité le feu d’artifice

L’événement Trinité le feu d’artifice Guéret a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grand Guéret

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