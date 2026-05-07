Trinité le feu d’artifice Guéret
Trinité le feu d’artifice Guéret dimanche 7 juin 2026.
Guéret
Trinité le feu d’artifice
Place Molière Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 23:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Feu d’artifice organisé par la Ville de Guéret .
Place Molière Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00
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English : Trinité le feu d’artifice
L’événement Trinité le feu d’artifice Guéret a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grand Guéret
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