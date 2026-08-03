TRIO À CORDES THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan
vendredi 12 février 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
TRIO À CORDES
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 12:30:00
fin : 2027-02-12
Date(s) :
2027-02-12
Un chef-d’œuvre absolu, réinventé. Avec les Variations Goldberg, Bach déploie un vertige musical que le Trio Claret fait vibrer dans une version autant intime qu’éblouissante.
.
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An absolute masterpiece, reimagined. With the Goldberg Variations, Bach unfolds a dizzying musical journey that the Claret Trio brings to life in a performance that is both intimate and dazzling.
L’événement TRIO À CORDES Perpignan a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- LES LUNDIS SARDANES PLACE LÉON GAMBETTA Perpignan 3 août 2026
- RENDEZ-VOUS AVEC ANTOINE SCHNECK VISITES FLASH Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 4 août 2026
- FUCHS ET STEVEN JOHNSTON TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan 5 août 2026
- JARDINS D’ÉTÉ EN MUSIQUE Casa Xanxo Perpignan 6 août 2026
- ATELIER D’ÉCRITURE DE QUELLE COULEUR EST TON CIEL BLEU ? L’Art et les Mots Perpignan 7 août 2026