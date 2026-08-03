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TRIO À CORDES THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

vendredi 12 février 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan

TRIO À CORDES THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 12 février 2027
Fin
vendredi 12 février 2027
Heure de début
12:30:00
Lieu
THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL
Adresse
Avenue Général Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

TRIO À CORDES

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 12:30:00
fin : 2027-02-12

Date(s) :
2027-02-12

Un chef-d’œuvre absolu, réinventé. Avec les Variations Goldberg, Bach déploie un vertige musical que le Trio Claret fait vibrer dans une version autant intime qu’éblouissante.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00  info@theatredelarchipel.org

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English :

An absolute masterpiece, reimagined. With the Goldberg Variations, Bach unfolds a dizzying musical journey that the Claret Trio brings to life in a performance that is both intimate and dazzling.

L’événement TRIO À CORDES Perpignan a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN TOURISME

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