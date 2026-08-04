Trio Ekarlate Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Informations pratiques

Sens

Trio Ekarlate

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 21:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Le TRIO EKARLATE s’inscrit dans la tradition du cabaret, du jazz et de la chanson française dans un univers élégant et original, porté par une voix, un piano et une contrebasse.

Le trio propose des arrangements originaux où se mêlent humour, émotion, tendresse et frissons, dans une atmosphère à la fois chaleureuse et théâtrale.

De Gainsbourg à Barbara, en passant par Kurt Weill ou Nat King Cole, chaque chanson devient une petite scène vivante, sensible et pleine de caractère. Le TRIO EKARLATE privilégie la proximité avec le public, la sincérité de l’interprétation, la force du texte et de la musique. La voix, fil conducteur à la frontière du chant et du théâtre, ne se contente pas de chanter, elle raconte, suggère, parfois murmure. Le piano ou l’accordéon nous emportent dans des univers très différents aux couleurs chaudes ou grinçantes, joyeuses ou nostalgiques. La contrebasse, colonne vertébrale rythmique ou mélodique, se fait parfois charnelle. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

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English : Trio Ekarlate

L’événement Trio Ekarlate Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais