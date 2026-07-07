Trio Golberg Salle du Parlement Besançon

Informations pratiques

Besançon

Trio Golberg

Salle du Parlement 2 Rue Hugues Sambin Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:15:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Trio Goldberg, composé de trois solistes de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, s’est donné pour mission de remettre dans la lumière des œuvres parfois méconnues. Dans ce programme tour à tour lumineux, introspectif, passionné et rêveur, le trio parcourt un siècle et demi de création musicale. Pour débuter, le classicisme viennois de Haydn avec son esprit lumineux et raffiné, puis Schubert et son trio resté inachevé, révélant richesse harmonique et profondeur expressive. Suivra l’incontournable Beethoven avec un opus plus dramatique, et enfin le Trio de Jean Cras, mêlant héritage français et influences maritimes chères au compositeur, dans des couleurs harmoniques raffinées et un souffle poétique. .

Salle du Parlement 2 Rue Hugues Sambin Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Trio Golberg

L’événement Trio Golberg Besançon a été mis à jour le 2026-06-30 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)