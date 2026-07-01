AGENDA · Crest
Trio Jazz Velvet Vibes Café de Paris Le Café de Paris Crest
vendredi 31 juillet 2026 · Le Café de Paris · Crest
Informations pratiques
Crest
Trio Jazz Velvet Vibes Café de Paris
Le Café de Paris 5 rue de l’hôtel de ville Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Trio Jazz Velvet Vibes
.
Le Café de Paris 5 rue de l’hôtel de ville Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 64 35
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English :
Velvet Vibes Jazz Trio
L’événement Trio Jazz Velvet Vibes Café de Paris Crest a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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