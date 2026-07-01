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Trio Jazz Velvet Vibes Café de Paris Le Café de Paris Crest

vendredi 31 juillet 2026 · Le Café de Paris · Crest

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le Café de Paris
Adresse
5 rue de l'hôtel de ville
Ville
26400 Crest
Département
Drôme
Tarif

Crest

Trio Jazz Velvet Vibes Café de Paris

Le Café de Paris 5 rue de l’hôtel de ville Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Trio Jazz Velvet Vibes
  .

Le Café de Paris 5 rue de l’hôtel de ville Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 64 35 

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English :

Velvet Vibes Jazz Trio

L’événement Trio Jazz Velvet Vibes Café de Paris Crest a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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