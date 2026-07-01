Trio Jazz Velvet Vibes Café de Paris Le Café de Paris Crest

vendredi 31 juillet 2026 · Le Café de Paris · Crest

Informations pratiques

Crest

Trio Jazz Velvet Vibes Café de Paris

Le Café de Paris 5 rue de l’hôtel de ville Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Trio Jazz Velvet Vibes

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Le Café de Paris 5 rue de l’hôtel de ville Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 64 35

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English :

Velvet Vibes Jazz Trio

L’événement Trio Jazz Velvet Vibes Café de Paris Crest a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme