TRIO PYTHÉAS, Centre culturel René Char, Digne-les-Bains

Informations pratiques

TRIO PYTHÉAS Jeudi 3 juin 2027, 19h00 Centre culturel René Char Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 20 à 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-03T19:00:00+02:00 – 2027-06-03T20:30:00+02:00

Fin : 2027-06-03T19:00:00+02:00 – 2027-06-03T20:30:00+02:00

FF – LES MENDELSSOHN, UNE HISTOIRE DE FAMILLE

« FF » les initiales de Fanny et Félix Mendelssohn, mais dans le langage musical, « FF » signifie double forté !

Une nuance très souvent passionnée que l’on retrouvera dans les œuvres interprétées par le trio Pythéas.

Leur vie durant, la relation, ô combien profonde, unissant le frère et la soeur fût source d’émulation, de complicité et d’enrichissement mutuel. Mais les pressions exercées par son père et son frère, combinées à celle de sa condition sociale, maintiendront Fanny dans l’impossibilité de se produire hors du cercle amical et familial. Ce n’est qu’à la fin de sa vie, notamment en publiant ses oeuvres, que Fanny se libérera de la tutelle de Félix.

Inséparables dans la vie, ils s’éteindront à quelques mois d’intervalle en 1847.

Marie-France Arakélian [piano]

Yann Le Roux-Sèdes [violon]

Jean-Florent Gabriel [violoncelle]

Soirée découverte 1 place achetée = 1 place offerte (Cette offre est valable uniquement pour les places achetées au guichet du CC René-Char. Renseignement au 04 92 30 87 10)

Billetterie en ligne

En partenariat avec Arts et musiques en Provence

Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 30 87 10 http://www.centreculturelrenechar.fr https://www.facebook.com/ccrc.digne [{« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492308710 »}, {« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}] [{« link »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}]

FF – LES MENDELSSOHN, UNE HISTOIRE DE FAMILLE musique classique