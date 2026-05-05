Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Troc aux plantes à Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc

Troc aux plantes à Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc

Troc aux plantes à Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Belmontet

Ville : 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc

Département : Lot

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Troc aux plantes à Belmontet

Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Venez échanger vos plants potagers, fleurs, arbres, boutures et tout ce qui se rapporte au jardinage !

Un moment de convivialité autour d'un café et des plantes au coeur du village.

Venez échanger vos plants potagers, fleurs, arbres, boutures et tout ce qui se rapporte au jardinage !

Un moment de convivialité autour d'un café et des plantes au coeur du village.

  .

Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 13 71 24 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and exchange your vegetable plants, flowers, trees, cuttings and anything else related to gardening!

A convivial moment over coffee and plants in the heart of the village.

L’événement Troc aux plantes à Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-04-29 par OT CVL Castelnau-Montratier

À voir aussi à Montcuq-en-Quercy-Blanc (Lot)