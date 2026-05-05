Troc aux plantes à Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc
Troc aux plantes à Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 8 mai 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Troc aux plantes à Belmontet
Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Venez échanger vos plants potagers, fleurs, arbres, boutures et tout ce qui se rapporte au jardinage !
Un moment de convivialité autour d'un café et des plantes au coeur du village.
Venez échanger vos plants potagers, fleurs, arbres, boutures et tout ce qui se rapporte au jardinage !
Un moment de convivialité autour d'un café et des plantes au coeur du village.
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Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 13 71 24 66
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English :
Come and exchange your vegetable plants, flowers, trees, cuttings and anything else related to gardening!
A convivial moment over coffee and plants in the heart of the village.
L’événement Troc aux plantes à Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-04-29 par OT CVL Castelnau-Montratier
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