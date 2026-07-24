Troc de livres, Médiathèque De Puy-L’evêque, Puy-l’Évêque
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque De Puy-L'evêque · Puy-l'Évêque
Informations pratiques
Troc de livres Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque De Puy-L’evêque Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Pour mettre le livre au cœur de la ville, une opération troc de livres est proposée toute la journée dans la cour du Théâtre de verdure.
Apportez les livres que vous ne lisez plus et repartez avec de nouvelles lectures !
La médiathèque s’occupe de la logistique (tables, chaises). Les livres peuvent être déposés à partir du samedi 26 septembre.
Médiathèque De Puy-L’evêque Place Boizard 46700 Puy-l’Évêque Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie 0565308525 https://www.mediatheque-puy-leveque.fr/
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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