Troc de plantes, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes
Troc de plantes, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes dimanche 7 juin 2026.
Troc de plantes Dimanche 7 juin, 09h30, 16h00 Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Échange ou don de plantes en présence d’une passionnée des plantes et des jardins.
Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr Son jardin botanique agrémenté de sculptures et de maquettes d’architectures invite également à un moment de détente.
Rendez-vous aux jardins
À voir aussi à Lourdes (Hautes-Pyrénées)
- Atelier oenologique au lac de Lourdes avec Clairette Lac de Lourdes Lourdes 7 mai 2026
- Conférence d’histoire de l’art Le radeau de la méduse de Théodore Géricault Espace Mengelatte Lourdes 7 mai 2026
- Le printemps des cimetières LOURDES Lourdes 9 mai 2026
- Journée portes ouvertes aux serres municipales LOURDES Lourdes 10 mai 2026
- Ouverture du répare café LOURDES Lourdes 15 mai 2026