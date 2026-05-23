Troc & puces Rue du Grand Large Erdeven
Troc & puces Rue du Grand Large Erdeven dimanche 7 juin 2026.
Erdeven
Troc & puces
Rue du Grand Large Complexe sportif – Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Troc et puces de l’APEL Saint-Pierre Saint-Paul .
Rue du Grand Large Complexe sportif – Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 99 83 22 25
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English :
L’événement Troc & puces Erdeven a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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