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Troc & puces Rue du Grand Large Erdeven

Troc & puces Rue du Grand Large Erdeven dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Rue du Grand Large

Adresse : Complexe sportif -

Ville : 56410 Erdeven

Département : Morbihan

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Erdeven

Troc & puces

Rue du Grand Large Complexe sportif – Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Troc et puces de l’APEL Saint-Pierre Saint-Paul   .

Rue du Grand Large Complexe sportif – Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 99 83 22 25 

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English :

L’événement Troc & puces Erdeven a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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