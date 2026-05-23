Troc & puces Rue du Grand Large Erdeven

Erdeven

Troc & puces

Rue du Grand Large Complexe sportif – Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Troc et puces de l’APEL Saint-Pierre Saint-Paul .

Rue du Grand Large Complexe sportif – Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 99 83 22 25

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English :

L’événement Troc & puces Erdeven a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon