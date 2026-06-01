Trois sites balanins – ARPPC, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio

Trois sites balanins – ARPPC 12 et 13 juin Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Présentation sous forme de posters de trois site archéologiques balanins. Le premier, le plus ancien le site du Néolithique ancien de A Petra à l’Île-Rousse. Le deuxième, celui du Néolithique final de Teghja di Linu à Luzzipeu (commune de Calenzana) et le troisième, celui de l’Âge du Bronze final de Castiglione dans le Ghjunsani (Communes d’Olmi-Cappella et de Vallica).

Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Centre scolaire Edmond Simeoni et « Forum », Lumio, Corse Lumio 20260 Haute-Corse Corse 04 95 60 89 03 à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, un village de l’archéologie se tiendra à l’espace scolaire Edmond Simeoni, Lumio, les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026. De nombreux stands et activités vous seront proposés afin de découvrir toutes les spécificités de cette science du passé ! présence de parking

European Archaeology Days

©mairie de Lumio