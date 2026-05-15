Trucking + Contrebasses L’atelier du plateau Paris

Avec Trucking, Olivier Lété sillonne les genres et développe une conception singulière de la basse électrique, affirmant sa différence par son attachement au son et à l’audace musicale. Pour ce nouveau répertoire il ajoute aux traditionnels micros de son instrument des systèmes d’amplification multiples et tentaculaires, révélant un spectre sonore autrement imperceptible. Son attachement à la beauté mélodique s’enrichit ainsi des folles métamorphoses de ce corps électrique protéiforme. L’apprivoisant minutieusement, ses chorégraphies manuelles transforment en un instant un chant mouvant et profond en une batterie à la transe bouillonnante.

Contrebasses est un quatuor électro-acoustique qui prend sa source dans un processus initié en 2020 par le contrebassiste Théo Girard. Il ressent alors le besoin de créer un laboratoire sonore autour de son instrument, un espace de partage et d’expérimentation qu’il développe avec deux de ses pairs : Olivia Scemama et Louis Prado. Les trois contrebassistes ont exploré ensemble la pulsation, le mimétisme, les matières et techniques étendues pour affiner un son commun et dessiner, au fil de leurs rencontres, les contours d’une identité sonore minimaliste et itérative. Désireux d’amener leurs expérimentations encore un peu plus loin, le trio invite l’artiste sonore Nicolas Canot.

Double soirée d’exploration instrumentale avec Trucking, un solo pour basse amplifiée et Contrebasses, un quatuor électro-acoustique minimaliste.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 21h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T21:00:00+02:00_2026-07-03T22:00:00+02:00

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/trucking-contrebasses/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



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