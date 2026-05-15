Tsef Zon(e) Stade Thiéré PARIS
Tsef Zon(e) Stade Thiéré PARIS samedi 30 mai 2026.
C’est en vivant
l’expérience du Fest-Noz qu’elles commencent à créer le duo, en observant les
pas de danse et surtout la relation des danseurs entre eux. L’énergie exprimée
s’invite en elles. L’ambiance festive et conviviale de ces soirées insuffle aux
deux danseuses le fil conducteur de la pièce : Tout d’abord la rencontre, l’appréhension
de l’autre, la prise de contact, la transmission, puis l’amusement, le partage,
la transe. Il s’agit alors de retranscrire à elles deux l’élan jovial et entraînant
que produisent ces rencontres, ces partages de savoirs, cette joie d’être ensemble, mais aussi l’énergie
salvatrice d’un héritage commun.
En savoir plus sur la compagnie :
La Bretagne à Paris ! Dans le cadre de la 30e édition du Festival Onze Bouge, toujours ! Venez contempler la danse bretonne contemporaine et participer au Fest-Noz qui suit !
Le samedi 30 mai 2026
de 15h15 à 16h00
gratuit
BILLETTERIE À PARTIR DU 20 MAI
Sur place : billetterie gratuite au kiosque 11 (parvis de la mairie du 11e)
Chez vous : sur notre site internet www.festivalonze.org, rubrique « infos pratiques » ( 2€ de frais de billetterie)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T18:15:00+02:00
fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T15:15:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00
Stade Thiéré 13 passage Thierré 75011 PARIS
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