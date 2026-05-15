Tsef Zon(e) Stade Thiéré PARIS

C’est en vivant

l’expérience du Fest-Noz qu’elles commencent à créer le duo, en observant les

pas de danse et surtout la relation des danseurs entre eux. L’énergie exprimée

s’invite en elles. L’ambiance festive et conviviale de ces soirées insuffle aux

deux danseuses le fil conducteur de la pièce : Tout d’abord la rencontre, l’appréhension

de l’autre, la prise de contact, la transmission, puis l’amusement, le partage,

la transe. Il s’agit alors de retranscrire à elles deux l’élan jovial et entraînant

que produisent ces rencontres, ces partages de savoirs, cette joie d’être ensemble, mais aussi l’énergie

salvatrice d’un héritage commun.

En savoir plus sur la compagnie :

La Bretagne à Paris ! Dans le cadre de la 30e édition du Festival Onze Bouge, toujours ! Venez contempler la danse bretonne contemporaine et participer au Fest-Noz qui suit !

Le samedi 30 mai 2026

de 15h15 à 16h00

gratuit

BILLETTERIE À PARTIR DU 20 MAI

Sur place : billetterie gratuite au kiosque 11 (parvis de la mairie du 11e)

Chez vous : sur notre site internet www.festivalonze.org, rubrique « infos pratiques » ( 2€ de frais de billetterie)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T18:15:00+02:00

fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T15:15:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00

Stade Thiéré 13 passage Thierré 75011 PARIS

https://www.festivalonze.org/ onze@festivalonze.org https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/



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