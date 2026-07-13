TTMC Tu te mets combien sur Caen ? Place Saint Pierre Caen
jeudi 17 septembre 2026 · Place Saint Pierre · Caen
Informations pratiques
Caen
TTMC Tu te mets combien sur Caen ?
Place Saint Pierre Devant l’église Saint Pierre Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Combien vous vous mettez sur l’histoire de Caen ? Un quizz historique pour tous les niveaux, où la stratégie est plus importante que la culture générale.
Combien vous vous mettez sur l’histoire de Caen ?
Un quizz historique pour tous les niveaux, où la stratégie est plus importante que la culture générale. Selon les sujets, à vous de choisir le niveau de difficulté des questions pour gagner des points même si vous pensez que vous n’y connaissez rien !
Inspiré du jeu de société “Tu te mets combien ?”
Vous pensez ne rien connaître de l’histoire de Caen ?
Et pourtant vous savez que c’est une ville millénaire, vous connaissez son fondateur et pourquoi la ville a été détruite en 1944.
Peut-être que cela suffira à vous faire gagner la partie …
ou pas !
Quoi qu’il en soit vous découvrirez au passage les histoires et anecdotes de la ville pour briller en société !
Votre guide vous emmène à différents points de la ville, dans et autour du château.
A chaque lieu, votre équipe auto-évalue ses connaissances sur le sujet donné par votre guide de 1 à 5. La question 1 est la plus simple et la 5 la plus difficile. Répondez ensemble à la question et avancez sur le plateau de jeu du nombre correspondant en cas de bonne réponse !
Attention à ne pas vous surestimer … ni à vous sous-estimer ! .
Place Saint Pierre Devant l’église Saint Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr
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English : TTMC Tu te mets combien sur Caen ?
How much do you know about the history of Caen? A history quiz for all levels, where strategy is more important than general knowledge.
L’événement TTMC Tu te mets combien sur Caen ? Caen a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Caen la Mer
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