TTMC Tu te mets combien sur Caen ? Place Saint Pierre Caen

Informations pratiques

Caen

TTMC Tu te mets combien sur Caen ?

Place Saint Pierre Devant l’église Saint Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Combien vous vous mettez sur l’histoire de Caen ? Un quizz historique pour tous les niveaux, où la stratégie est plus importante que la culture générale.

Combien vous vous mettez sur l’histoire de Caen ?

Un quizz historique pour tous les niveaux, où la stratégie est plus importante que la culture générale. Selon les sujets, à vous de choisir le niveau de difficulté des questions pour gagner des points même si vous pensez que vous n’y connaissez rien !

Inspiré du jeu de société “Tu te mets combien ?”

Vous pensez ne rien connaître de l’histoire de Caen ?

Et pourtant vous savez que c’est une ville millénaire, vous connaissez son fondateur et pourquoi la ville a été détruite en 1944.

Peut-être que cela suffira à vous faire gagner la partie …

ou pas !

Quoi qu’il en soit vous découvrirez au passage les histoires et anecdotes de la ville pour briller en société !

Votre guide vous emmène à différents points de la ville, dans et autour du château.

A chaque lieu, votre équipe auto-évalue ses connaissances sur le sujet donné par votre guide de 1 à 5. La question 1 est la plus simple et la 5 la plus difficile. Répondez ensemble à la question et avancez sur le plateau de jeu du nombre correspondant en cas de bonne réponse !

Attention à ne pas vous surestimer … ni à vous sous-estimer ! .

Place Saint Pierre Devant l’église Saint Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : TTMC Tu te mets combien sur Caen ?

How much do you know about the history of Caen? A history quiz for all levels, where strategy is more important than general knowledge.

L’événement TTMC Tu te mets combien sur Caen ? Caen a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Caen la Mer