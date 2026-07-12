Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Tu connais la Chanson ?

22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-14 20:30:00

fin : 2027-04-14 21:55:00

Date(s) :

2027-04-14

Chanson

Et si on jouait à Qui a écrit cette chanson ? . Et pour une fois, en partant des paroles ? Parce qu’après tout, la chanson française, c’est une langue. Trenet traîne avec les surréalistes, Gainsbourg claque des vers de Verlaine …

Une soirée musicale ludique avec pour maître d’œuvre Louis Caratini. Chanteur, compositeur, pianiste et multi-instrumentiste, il revisite les grands répertoires, dévoile les coulisses des tubes mythiques, raconte anecdotes, influences, plagiats célèbres et secrets de composition.

Entre quizz musicaux, improvisations et refrains partagés, les chansons s’entremêlent dans une ambiance chaleureuse et participative où chacun devient complice du spectacle. Il allie tout à la fois le charme de sa présence, le velouté de son timbre et la fantaisie qui l’habite. C’est la soirée idéale entre amis pour finir votre journée et sortir en fredonnant les refrains que ce trublion vous a glissés dans l’oreille. Quand la qualité se fond avec la générosité, il vous faut y courir sans tarder !

Durée 1h25 I Conseillé à partir de 12 ans

Placement numéroté

Tarif D

Plein tarif (hors abonnement) 18€

Tarif partenaires (hors abonnement) 16€

Tarif réduit (hors abonnement) 10€

Abonnés tout public 14€

Abonnés tarif réduit 8€ .

22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

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L’événement Tu connais la Chanson ? Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin