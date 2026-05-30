tu es là, Lecture Art Culture (L.A.C.), Neuilly-sur-Marne

tu es là Samedi 30 mai, 21h45 Lecture Art Culture (L.A.C.) Seine-Saint-Denis

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T21:45:00+02:00 – 2026-05-30T22:45:00+02:00

Fin : 2026-05-30T21:45:00+02:00 – 2026-05-30T22:45:00+02:00

Elles te racontent une histoire, chacune dans sa langue.

Mais dès le début, elles te le disent.

Te raconter cette histoire, c’est juste un prétexte.

Elles te le disent et insistent, détaillent.

Elles vont digresser, dériver à partir de cette histoire.

Parce que ce qui est important, ça n’est pas l’histoire, mais la situation.

Toi, elles, les autres avec.

Ensemble.

Là.

Comme auprès du feu.

Et que ce qui importe vraiment, c’est de vivre ça.

Se rassembler, se donner de l’importance les uns, les unes les autres.

Exister au même endroit.

Installer, construire au cœur de la ville une bulle calme, douce, dans laquelle on prend le temps de se regarder, d’essayer de se parler vraiment.

Et puis de chercher, de se poser la question de ce qui est important pour chacun, chacune d’entre nous.

Lecture Art Culture (L.A.C.) 26-28 Bd Ferdinand Buisson, 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Primevères Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@neuillysurmarne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 56 49 19 49 »}]

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