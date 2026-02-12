Tu t’interroges ? Montfaucon-en-Velay
Tu t’interroges ? Montfaucon-en-Velay samedi 21 mars 2026.
Tu t’interroges ?
Espace Pliurimed2 Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date :
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
dès 14h-Gwebdoline peut t’aider avec ses oracles. 30 min pour répondre à tes questions sur l’avenir-20€ Tirage individuel, réservation 06 16 96 73 17
Espace Pliurimed2 Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
from 2pm-Gwebdoline can help you with her oracles. 30 minutes to answer your questions about the future-20? Individual draw, booking 06 16 96 73 17
