Tu t’interroges ?

Espace Pliurimed2 Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

dès 14h-Gwebdoline peut t’aider avec ses oracles. 30 min pour répondre à tes questions sur l’avenir-20€ Tirage individuel, réservation 06 16 96 73 17

.

Espace Pliurimed2 Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

from 2pm-Gwebdoline can help you with her oracles. 30 minutes to answer your questions about the future-20? Individual draw, booking 06 16 96 73 17

L’événement Tu t’interroges ? Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-12 par Haut Pays du Velay Tourisme