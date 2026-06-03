Tudo Bem? – Afterwork électro, piscine, rencontres & dîner La Marina Les Maquereaux Paris

Tudo Bem? – l’afterwork électro plage qui réinvente le networking amicale à Paris & dîner festif

Tudo bem?, c’est quoi ?

Une soirée afterwork tropicale, élégante et décontractée,

où l’on vient pour se sentir bien, manger, boire, rencontrer du monde, danser, respirer et élargir ton cercle d’amis.

Pour notre édition d’été, Tudo bem ? débarque à la Marina Les Maquereaux, dans le 16ème arrondissement de Paris

Une péniche avec piscine, soleil, cocktails, musique électro-plage, dîner festif… et cette ambiance unique où tout le monde finit par se rencontrer ✨

Alors cette fois, n’oublie pas de glisser ton maillot de bain dans ton sac avant de partir au travail

La musique ?

Des sons tropicaux et électroniques : organic house, afro house, deep house, latin house…

Avec @asturia.music aux platines et un DJ-producteur invité à chaque édition.

Une ambiance qui te transporte directement à la plage.

https://soundcloud.com/djasturia

À Tudo bem ?, viens comme tu es

Avec des amis, en couple, entre collègues… ou même seul(e).

Parce qu’ici, rencontrer de nouvelles personnes se fait naturellement, sans pression, avec le sourire et la chaleur qu’on retrouve au Brésil ✨

Et surtout : Tudo bem ? n’est pas un événement célibataire.

C’est un événement pour celles et ceux qui ont envie de se sentir bien, accueillis, intégrés. Un endroit où il est normal d’engager la conversation avec son voisin, de partager un verre avec de nouvelles personnes et de créer des liens, sans crainte ni malaise

Pour rendre les échanges encore plus simples, nous avons mis en place un système d’autocollants :

Tudo bem ? : je suis ouvert(e) à discuter et à faire de nouvelles rencontres.

Laissez-moi danser : je suis déjà avec mon groupe et/ou je préfère simplement profiter de la soirée.

Simple, bienveillant et efficace.

Le résultat ? Des conversations spontanées, des amitiés qui naissent autour d’un verre… et souvent une piste de danse remplie de personnes qui ne se connaissaient pas quelques heures plus tôt

Marina Les Maquereaux, 1 All. du Bord de l’Eau, 75016 Paris

Vendredi, 19 juin 2026

18h30 à 1h

Prends dès maintenant ta place, les billets gratuits s’épuisent vite !

Afterwork électro-plage, sunset, piscine, rencontre amicale & dîner festif. 2 DJs + attraction surprise.

Le vendredi 19 juin 2026

de 18h30 à 01h00

gratuit sous condition

Prends dès maintenant ta place, les billets gratuits s’épuisent vite !

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T18:30:00+02:00_2026-06-19T01:00:00+02:00

La Marina Les Maquereaux 1 Allée du Bord de l’Eau 75016 Paris

https://shotgun.live/fr/events/tudo-bem-paris-6



Afficher la carte du lieu La Marina Les Maquereaux et trouvez le meilleur itinéraire

