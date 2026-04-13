Tunique, couvre-chef, soie, plume : une mode méditerranéenne à la Renaissance ?, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle, Fontainebleau

Tunique, couvre-chef, soie, plume : une mode méditerranéenne à la Renaissance ? Samedi 6 juin, 16h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

La Renaissance connait une intensification des échanges de matières premières, de motifs et de coupes au sein des élites de part et d’autre de la Méditerranée, au-delà des luttes confessionnelles et politiques. Musulmans comme chrétiens (d’Occident ou d’Orient) ont le même désir « exotique », comme signe de prestige et de pouvoir, parfois inatteignable, d’où les répliques locales au succès fulgurant. Les intégrations réciproques disent des valeurs qui s’ajustent à chaque interaction, et une ostentation non limitée à des idiomes locaux. Il s’agira de penser identité et altérité dans un dialogue complexe.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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