TÜRK SANAT MÜZIGI – La Filature / Julien Lahaye, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

TÜRK SANAT MÜZIGI – La Filature / Julien Lahaye Mercredi 14 octobre, 19h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Gratuit sur réservation à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h – Placement libre assis – 0321873715

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T19:00:00+02:00 – 2026-10-14T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T19:00:00+02:00 – 2026-10-14T20:00:00+02:00

La Filature vous invite au voyage à travers les paysages musicaux variés de la Turquie. Héritière des traditions turques, grecques, arméniennes, kurdes ou encore persanes, la musique ottomane s’est développée au fil des siècles comme un art raffiné fondé sur le makam, système modal d’une grande richesse expressive. Des palais d’Istanbul aux cérémonies spirituelles des derviches mevlevis, ce voyage musical traverse les cultures et les histoires qui ont façonné ce patrimoine exceptionnel.

Porté par trois musiciens spécialistes de ces musiques – Muhammad Ceylan, jeune Maître du jeu du ney, Nikos Papageorgiou, spécialiste du Lavta et Julien Lahaye aux percussions – ce programme offre une immersion sensible au cœur des sonorités de la Méditerranée orientale.

+ 7 ans

En plus ! Rencontre avec l’équipe à l’issue

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.87.37.15 »}]

Musiques anciennes // Concert au foyer

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