TWAMA Paradise, VIADANSE Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté, Belfort, Belfort

TWAMA Paradise 7 – 9 octobre VIADANSE Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté, Belfort Territoire-de-Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T19:30:00+02:00 – 2026-10-07T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T19:30:00+02:00 – 2026-10-09T21:00:00+02:00

TWAMA Paradise – Héla Fattoumi

Création 2026 / Spectacle

TWAMA Paradise est la rencontre de deux femmes artistes, aux parcours pluriels et passionnants. Tendant un miroir trouble, Héla Fattoumi joue des fantasmes de la gémellité en imaginant des retrouvailles avec une sœur rêvée, la danseuse actrice et chorégraphe Sondos Belhassen. Deux figures de scène incandescentes, grandies baignées de repères culturels partagés : images populaires, figures pop, danses et costumes traditionnels, binômes de cinéma… La Tunisie, terre commune d’origine, d’exil et de retour, est l’autre endroit où l’on projette ses rêves. TWAMA (jumelles en arabe) est donc aussi un écho aux deux précédents soli de Héla Fattoumi en lien avec son pays natal, WASLA (1998) et MANTA (2009).

VIADANSE Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté, Belfort 3 avenue de l’Espérance 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 58 44 88 http://www.viadanse.com VIADANSE, Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté, est un espace dédié à la création à Belfort, où la danse contemporaine s’épanouit dans un élan de partage et d’ouverture.

TWAMA Paradise – Héla Fattoumi

©Zélie Noreda