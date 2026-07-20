Ty Segall SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Ty Segall

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Ty Segall revient avec son 16e album, Possession, qui sortira le 30 mai chez Drag City, et annonce aujourd’hui la sortie du premier single, Fantastic Tomb.

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

Ty Segall is back with his 16th album, *Possession*, set for release on May 30 via Drag City, and today he announced the release of the first single, “Fantastic Tomb.”

L’événement Ty Segall Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes