Ty Segall SMAC Paloma Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Ty Segall
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Ty Segall revient avec son 16e album, Possession, qui sortira le 30 mai chez Drag City, et annonce aujourd’hui la sortie du premier single, Fantastic Tomb.
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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
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English :
Ty Segall is back with his 16th album, *Possession*, set for release on May 30 via Drag City, and today he announced the release of the first single, “Fantastic Tomb.”
L’événement Ty Segall Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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