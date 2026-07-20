UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nîmes

Ty Segall SMAC Paloma Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
SMAC Paloma
Adresse
250 chemin de l'Aérodrome
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
23 23 23 Tarif réduit

Nîmes

Ty Segall

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Ty Segall revient avec son 16e album, Possession, qui sortira le 30 mai chez Drag City, et annonce aujourd’hui la sortie du premier single, Fantastic Tomb.
  .

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10  info@paloma-nimes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ty Segall is back with his 16th album, *Possession*, set for release on May 30 via Drag City, and today he announced the release of the first single, “Fantastic Tomb.”

L’événement Ty Segall Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

À voir aussi à Nimes (Gard)