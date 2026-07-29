Ubu président Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Ubu président

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:30:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

À partir de 14 ans

Le père et la mère Ubu, chômeurs patentés, s’étripent dans leur cuisine où il n’y a plus rien à manger. Une journaliste de Niouze en quête de fait divers vient les filmer et décide de les aider à réaliser la seule idée qui pourrait les sauver de leur décrépitude devenir président(s) ! Notre pièce sera donc l’histoire de la risible et terrifiante ascension du Père Ubu jusqu’au Palais présidentiel.

Une désopilante comédie musicale ! L’HUMANITÉ

Cocasse et terrifiant ! LA PROVENCE

Comédie musicale féroce et joyeuse LA TERRASSE

Formidable adaptation contemporaine et musicale L’ŒIL D’OLIVIER

Ébouriffant et indispensable ARTISTIC REZO

Brillante réussite ! WEB THEATRE

Adaptation contemporaine et musicale du texte d’Alfred Jarry Mohamed Kacimi

Mise en scène Isabelle Starkier

Avec Stéphane Barrière (jeu, piano, chant), Michelle Brûlé (jeu, accordéon, chant),

Stéphane Miquel (jeu, chant, danse claquettes), Michel Oberli (jeu, saxophone, chant), Clara Starkier (jeu, chant, danse claquette)

Musiques Alain Territo

Production Sea Art avec soutien de la Compagnie Isabelle Starkier

Diffusion Sea Art

Durée 1H30 .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Ubu président

L’événement Ubu président Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais