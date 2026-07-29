Ubu président Théâtre Municipal Sens
vendredi 22 janvier 2027 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Ubu président
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:30:00
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
À partir de 14 ans
Le père et la mère Ubu, chômeurs patentés, s’étripent dans leur cuisine où il n’y a plus rien à manger. Une journaliste de Niouze en quête de fait divers vient les filmer et décide de les aider à réaliser la seule idée qui pourrait les sauver de leur décrépitude devenir président(s) ! Notre pièce sera donc l’histoire de la risible et terrifiante ascension du Père Ubu jusqu’au Palais présidentiel.
Une désopilante comédie musicale ! L’HUMANITÉ
Cocasse et terrifiant ! LA PROVENCE
Comédie musicale féroce et joyeuse LA TERRASSE
Formidable adaptation contemporaine et musicale L’ŒIL D’OLIVIER
Ébouriffant et indispensable ARTISTIC REZO
Brillante réussite ! WEB THEATRE
Adaptation contemporaine et musicale du texte d’Alfred Jarry Mohamed Kacimi
Mise en scène Isabelle Starkier
Avec Stéphane Barrière (jeu, piano, chant), Michelle Brûlé (jeu, accordéon, chant),
Stéphane Miquel (jeu, chant, danse claquettes), Michel Oberli (jeu, saxophone, chant), Clara Starkier (jeu, chant, danse claquette)
Musiques Alain Territo
Production Sea Art avec soutien de la Compagnie Isabelle Starkier
Diffusion Sea Art
Durée 1H30 .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Ubu président
L’événement Ubu président Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais
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