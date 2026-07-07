Ubu roi Théâtre de Pertuis Pertuis
samedi 16 janvier 2027 · Théâtre de Pertuis · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Ubu roi
Samedi 16 janvier 2027 de 20h30 à 21h45. Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 20:30:00
fin : 2027-01-16 21:45:00
Date(s) :
2027-01-16
Cornegidouille, tout simplement Ubusque et Merde !
A la croisée du clown, de la marionnette, du théâtre d’objet et du petit écran, ce spectacle est un OVNI ludique et merveilleusement populaire, réconciliant les novices, les amoureux du théâtre et des lettres, les jeunes et moins jeunes, les réfractaires, les cinéphiles et les téléphages. Une forme à la fois contemporaine et ancestrale, qui touche de par son inventivité, son humour, mais surtout par son étroit rapport avec la violence de l’actualité.
Cie Le commun des mortels
Mise-en-scène Valéry Forestier
Avec Sabrina Amengual, Benjamin Bernard, Valéry Forestier
A partir de 10 ans .
Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
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English :
Cornegidouille, simply Ubusque, and Damn it!
L’événement Ubu roi Pertuis a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de Pertuis
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