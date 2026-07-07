Ubu roi Théâtre de Pertuis Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Ubu roi

Samedi 16 janvier 2027 de 20h30 à 21h45. Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 20:30:00

fin : 2027-01-16 21:45:00

Date(s) :

2027-01-16

Cornegidouille, tout simplement Ubusque et Merde !

A la croisée du clown, de la marionnette, du théâtre d’objet et du petit écran, ce spectacle est un OVNI ludique et merveilleusement populaire, réconciliant les novices, les amoureux du théâtre et des lettres, les jeunes et moins jeunes, les réfractaires, les cinéphiles et les téléphages. Une forme à la fois contemporaine et ancestrale, qui touche de par son inventivité, son humour, mais surtout par son étroit rapport avec la violence de l’actualité.



Cie Le commun des mortels

Mise-en-scène Valéry Forestier

Avec Sabrina Amengual, Benjamin Bernard, Valéry Forestier

A partir de 10 ans .

Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

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English :

Cornegidouille, simply Ubusque, and Damn it!

L’événement Ubu roi Pertuis a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de Pertuis