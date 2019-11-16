UBUNTU PARTY, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

UBUNTU PARTY 16 et 17 novembre 2019 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2019-11-16T11:00:00+01:00 – 2019-11-16T18:00:00+01:00

Fin : 2019-11-17T11:00:00+01:00 – 2019-11-17T18:00:00+01:00

Le Carrefour numérique² accueille et soutient les associations du Libre pour un week-end de découverte, d’entraide et d’échange.L’Ubuntu Party est un événement organisé par la communauté francophone des utilisateur-trice-s d’Ubuntu. Les Ubuntu parties ont lieu tous les 6 mois durant tout un week-end.

Pas besoin d’être expert-e, c’est un bon moyen pour (re)découvrir l’informatique libre :

Participez aux ateliers pour débuter ou vous perfectionner.

Assistez aux nombreuses conférences et démonstrations

Apportez votre ordinateur pour bénéficier de l’installation libre et gratuite d’Ubuntu.

UBUNTU est un système d’exploitation intuitif et sécurisé, adapté aux ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, smartphones et serveurs.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Pas besoin d’être expert·e, c’est un bon moyen pour (re)découvrir l’informatique libre ! Week-end de découverte, d’entraide et d’échange , ateliers, démonstrations, conférences… Sciences et technologies de l’information Activités et animations