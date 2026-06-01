Ukraine, Chine, Proche-Orient : où sont nos marges de liberté ?, Le Capitole, Alès

Ukraine, Chine, Proche-Orient : où sont nos marges de liberté ? Samedi 6 juin, 20h30 Le Capitole Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-06T21:15:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-06T21:15:00+02:00

Ukraine, Chine, Proche-Orient : où sont nos marges de liberté ?

Dans le cadre du Festival des Passeurs de livres, cette rencontre propose un éclairage sur les grandes tensions géopolitiques contemporaines. Un débat animé par Franck Belloir et Elina Idri, avec Pierre Haski, auteur de La fin d’un monde (Stock, 2026), et André Markowicz.

Entre guerres hybrides, rivalités entre puissances et conflits gelés, la liberté géopolitique est-elle encore possible ? Cette rencontre propose de décrypter les nouveaux rapports de force et les espaces de résistance, dans un monde en recomposition.

Un débat sans concession pour comprendre qui décide — et qui résiste — aujourd’hui.

Le Capitole, — Alès Samedi 6 juin — 20h30

FESTIVAL DES PASSEURS DE LIVRES

Du 4 au 6 juin 2026

Le thème « difficiles libertés » est au cœur de cette édition, interrogé par les livres et celles et ceux qui les écrivent.

Le Salon du livre se tient du jeudi 4 juin à 14h au samedi 6 juin à 19h, réunissant plus de 70 éditeurs et 10 associations ou institutions. La liste complète des participants, le plan du salon ainsi que les séances de dédicaces sont disponibles sur le site :

www.lespasseursdelivres.fr

Le festival se prolonge tout au long de l’année avec les Nomades, en lien avec l’agglomération d’Alès et ses partenaires, pour faire vivre les humanités au plus près des publics.

Le Capitole Place de l’Hôtel de ville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.lespasseursdelivres.fr »}] [{« link »: « http://www.lespasseursdelivres.fr »}]

Un débat au cœur des tensions contemporaines, animé par Franck Belloir et Elina Idri, avec Pierre Haski, auteur de La fin d’un monde (Stock, 2026), et André Markowicz.