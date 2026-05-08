Ulysse aux Templiers Place du Temple Montélimar

Montélimar

Ulysse aux Templiers

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-17

Ulysse

1h37



Un Certain Regard Cannes 2026



Réalisé par Laetitia Masson

Avec Élodie Bouchez, Stanislas Merhar, Romane Bohringer

France comédie dramatique

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Ulysse

1h37



Un Certain Regard ? Cannes 2026



Directed by Laetitia Masson

With Élodie Bouchez, Stanislas Merhar, Romane Bohringer

France comedy-drama

L’événement Ulysse aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération