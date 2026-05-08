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Ulysse aux Templiers Place du Temple Montélimar

Ulysse aux Templiers Place du Temple Montélimar mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : 4

Montélimar

Ulysse aux Templiers

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-17

Ulysse
1h37

Un Certain Regard Cannes 2026

Réalisé par Laetitia Masson
Avec Élodie Bouchez, Stanislas Merhar, Romane Bohringer
France comédie dramatique
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Ulysse
1h37

Un Certain Regard ? Cannes 2026

Directed by Laetitia Masson
With Élodie Bouchez, Stanislas Merhar, Romane Bohringer
France comedy-drama

L’événement Ulysse aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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