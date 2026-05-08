Ulysse aux Templiers Place du Temple Montélimar
Ulysse aux Templiers Place du Temple Montélimar mercredi 17 juin 2026.
Montélimar
Ulysse aux Templiers
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-17
Ulysse
1h37
Un Certain Regard Cannes 2026
Réalisé par Laetitia Masson
Avec Élodie Bouchez, Stanislas Merhar, Romane Bohringer
France comédie dramatique
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Ulysse
1h37
Un Certain Regard ? Cannes 2026
Directed by Laetitia Masson
With Élodie Bouchez, Stanislas Merhar, Romane Bohringer
France comedy-drama
L’événement Ulysse aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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