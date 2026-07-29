Un aller simple pour la lune Théâtre Municipal Sens
samedi 13 mars 2027 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Un aller simple pour la lune
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 20:30:00
fin : 2027-03-13
Date(s) :
2027-03-13
À partir de 12 ans
Décapité par accident avec sa porte de garage, Shlack ! , Mr Cotillon a rendez-vous avec sa banquière pour s’assurer que sa femme touchera bien l’assurance-vie hors de prix qu’il paie depuis des années. Elle aurait ainsi les moyens d’expédier son cercueil sur la lune, moins triste que de finir sous terre ou dans une urne.
Mais une banque n’aime pas payer.
La banquière se raidit et le ton devient soupçonneux. Finalement, qu’est-ce qui prouve que monsieur Cotillon ne s’est pas suicidé avec sa porte de garage ?…
Ce qui rendrait le contrat caduc !
Un combat à mort s’amorce alors, quand Mme Cotillon débarque en veuve éplorée.
Qui va-t-elle croire ? La banquière, ou feu son mari ?
De sa décision dépendra la mort de feu Mr Cotillon !
Car un aller simple pour la lune, ça coûte cher !
Auteur Emmanuel Robert-Espalieu
Distribution complète Edwige Lemoine Magali Rosensweig Christophe Lemoine
Compagnie Compagnie la Belle Époque
Durée 1H30 .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Un aller simple pour la lune
L’événement Un aller simple pour la lune Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais
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