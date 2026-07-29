Un aller simple pour la lune Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Un aller simple pour la lune

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:30:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

À partir de 12 ans

Décapité par accident avec sa porte de garage, Shlack ! , Mr Cotillon a rendez-vous avec sa banquière pour s’assurer que sa femme touchera bien l’assurance-vie hors de prix qu’il paie depuis des années. Elle aurait ainsi les moyens d’expédier son cercueil sur la lune, moins triste que de finir sous terre ou dans une urne.

Mais une banque n’aime pas payer.

La banquière se raidit et le ton devient soupçonneux. Finalement, qu’est-ce qui prouve que monsieur Cotillon ne s’est pas suicidé avec sa porte de garage ?…

Ce qui rendrait le contrat caduc !

Un combat à mort s’amorce alors, quand Mme Cotillon débarque en veuve éplorée.

Qui va-t-elle croire ? La banquière, ou feu son mari ?

De sa décision dépendra la mort de feu Mr Cotillon !

Car un aller simple pour la lune, ça coûte cher !

Auteur Emmanuel Robert-Espalieu

Distribution complète Edwige Lemoine Magali Rosensweig Christophe Lemoine

Compagnie Compagnie la Belle Époque

Durée 1H30 .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Un aller simple pour la lune

L’événement Un aller simple pour la lune Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais