Un Américain à Paris – Orchestre national d’Île-de-France, Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

Un Américain à Paris – Orchestre national d’Île-de-France Samedi 10 octobre, 19h00 Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T19:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T19:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:00:00+02:00

Pour démarrer ce programme qui célèbre les influences qui se croisent des deux côtés de l’Atlantique, Un Monde nouveau de Camille Pépin fait écho à la Symphonie du Nouveau Monde d’Anton Dvořák. Commandée par l’Orchestre en 2024, cette œuvre s’affranchit du prisme américain mais puise dans la formidable énergie de son illustre modèle. Autre pièce maîtresse du répertoire américain, le Concerto pour violon n°1 (1987) de Philip Glass brille ici sous l’archet de Robert McDuffie, immense violoniste, par ailleurs dédicataire d’une autre œuvre du maître du minimalisme. S’ensuivent deux chefs-d’œuvre immortalisés par le cinéma : Un Américain à Paris, composé par George Gershwin pour la comédie musicale de Vincente Minelli (1952) et West Side Story, écrit par Leonard Bernstein pour le film de Robert Wise et Jerome Robbins (1961), dont la musique résonne encore dans les rues de New York et continue d’inspirer le monde entier.

Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France http://www.theatresqy.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/un-americain-a-paris-.htm »}]

Du minimalisme à l’épique, de l’intime à la comédie musicale, l’ONDIF nous invite à une soirée aux accents américains avec, au casting, Philip Glass, George Gershwin et Leonard Bernstein.

Christophe Urbain