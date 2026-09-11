Un archevêque en ses livres : le legs de Le Tellier à l’abbaye Sainte-Geneviève Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris

Informations pratiques

Le legs de la bibliothèque de l’archevêque de Reims, Charles-Maurice Le Tellier, en 1710, fut une source d’enrichissement extraordinaire pour la bibliothèque de l’abbaye Sainte-Geneviève.

La conférence interrogera les modalités de constitution et de transmission de la bibliothèque de Charles-Maurice Le Tellier. Enrichie, cataloguée et remaniée tout au long de la vie de l’archevêque de Reims, elle n’est pas seulement le reflet de la bibliophilie de son fondateur, mais aussi un outil de pouvoir chargé d’importants enjeux politiques et symboliques, un instrument d’érudition qui n’est ni vraiment privé ni tout à fait public.

Arthur Fagnot, doctorant à l’Université de Lorraine, présentera brièvement la composition progressive de cette collection ainsi que quelques exemplaires notables, avant d’interroger son insertion dans le monde social de la France de Louis XIV et ses liens avec d’autres bibliothèques, en particulier la Bibliothèque royale.

Yann Sordet, directeur des bibliothèques Mazarine & de l’Institut de France, confrontera ensuite le geste de Le Tellier en 1710 à des legs comparables avant de présenter la Bibliotheca Telleriana, le catalogue de sa bibliothèque édité en 1693, et d’analyser quelques segments de sa collection en proposant des hypothèses de provenance

Cet évènement est organisé dans le cadre de l’année thématique Dons 2026 de la bibliothèque Sainte-Geneviève (BSG).

Cette conférence dans le cadre de l’année thématique Dons, met en valeur la richesse du legs de la bibliothèque de l’archevêque de Reims, en 1710.

La conférence interrogera les modalités de constitution et de transmission de la bibliothèque de Charles-Maurice Le Tellier.

Le mardi 22 septembre 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Entrée libre.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T21:30:00+02:00

fin : 2026-09-22T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-22T18:30:00+02:00_2026-09-22T20:00:00+02:00

Bibliothèque Sainte-Geneviève 10 place du Panthéon 75005 Salle de lecture de la RéserveParis

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