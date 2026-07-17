Un artiste, une œuvre, Centre d’art et de culture, Meudon

Informations pratiques

Un artiste, une œuvre Samedi 19 septembre, 14h30 Centre d’art et de culture Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Exposition en amont des portes ouvertes de leurs ateliers les 26 et 27 septembre

Le Centre d’art et de culture met en lumière la création artistique locale. Chaque artiste de l’association — peintres, sculpteurs, céramistes, graveurs et plasticiens — présente une œuvre. Ce parcours vous offre un aperçu de leur univers et vous permet de repérer les ateliers que vous souhaitez découvrir lors des portes ouvertes.

À l’occasion de votre visite au Centre d’art, partagez vos coups de cœur ! Un prix du public sera décerné à la fin de l’exposition.

Pour compléter le parcours, rendez-vous à l’Espace culturel Robert-Doisneau où les photographes de l’association sont mis à l’honneur.

Portes ouvertes des ateliers d’artistes

Les 26 et 27 septembre, de 11h à 19h, les Artistes à Meudon vous ouvrent les portes de leurs ateliers. Un week-end pour déambuler dans les rues et les sentiers de Meudon, pénétrer dans les lieux de création et rencontrer les artistes.

Exposition du 5 au 27 septembre 2026

Du mardi au vendredi 15h-19h | Samedi 14h30-18h30

Ouvert le dimanche 27 septembre de 14h30-18h30

Entrée libre

Site des Artistes à Meudon :www.artistes-meudon.com

Instagram et Facebook : @Artistesameudon

Centre d’art et de culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France +33149666890 https://www.meudon.fr/saisonculturelle [{« link »: « https://openagenda.com/fr/service-culture-meudon/events/58736675_nos-photographes-exposent-18663 »}, {« link »: « https://www.artistes-meudon.com/ »}]

Exposition « Un artiste, une œuvre »

Cécile Lisbonis