Un certain 7 au soir Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Informations pratiques

Sens

Un certain 7 au soir

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 21:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Antoine SERRAT vient d’être assassiné. On sait où et quand et peut-être comment… mais pourquoi et surtout par qui ? Entendue par un juge d’instruction comme simple témoin dans cette troublante affaire, sa femme distille au fil du temps des informations quelque peu ambigües. L’enquête pour confondre l’auteur du crime progresse alors dans un dédale de pistes où la vérité et le mensonge viennent habilement se contrarier… pour finalement s’associer et combiner de singuliers rebondissements en cascades…

Écriture et mise en scène Jean ROUCHON Cie THÉATRE SANS NOM

Tragi-comédie en 3 actes 8 .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

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English : Un certain 7 au soir

L’événement Un certain 7 au soir Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais