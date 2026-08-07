Un Cycle de Ciné-philo au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

Informations pratiques

Normalien, agrégé de philosophie, écrivain et scénariste, Ollivier Pourriol développe depuis plusieurs années une approche originale qui fait dialoguer les grandes œuvres du cinéma avec les grands textes de la pensée.

À partir d’un ou plusieurs film(s), il invite le public à explorer les questions philosophiques, politiques ou existentielles qui se cachent derrière les images : le désir, la liberté, le pouvoir, le courage, l’identité, la justice ou encore le rapport à la vérité. Loin d’un cours magistral, chaque séance prend la forme d’une conversation vivante entre cinéma et philosophie, où les œuvres deviennent des outils pour mieux comprendre notre époque et nos propres expériences d’êtres humains.

Une invitation à regarder autrement les films que nous aimons et à faire du cinéma un lieu de réflexion collective.

Le cinéma nous aide à mettre des mots sur les questions qui traversent nos existences. En faisant dialoguer films et philosophie, Ollivier Pourriol nous invite à renouer avec le plaisir de réfléchir ensemble pour mieux comprendre nos vies, nos errements et le monde qui nous entoure.

Le samedi 07 novembre 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 19 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T19:00:00+02:00

fin : 2026-11-07T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00;2026-11-07T16:00:00+02:00_2026-11-07T17:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://theatredelaconcorde.paris/evenements/cycle-cine-philo/



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