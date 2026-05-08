Un Dimanche En Bourgogne Dijon
Un Dimanche En Bourgogne Dijon dimanche 7 juin 2026.
Dijon
Un Dimanche En Bourgogne
Place Notre-Dame Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-12-06
Un Dimanche en Bourgogne revient en plein cœur de Dijon pour une nouvelle édition 2026 !
Retrouvez vos producteurs ET créateurs locaux de 10h00 à 17h00 !
Dates 2026 05 avril, 03 mai, 07 juin, 05 juillet, 02 août, 06 septembre, 04 octobre, 06 décembre
Au programme de la gourmandise, des produits de qualité, des créations originales et surtout… du local !
Un Dimanche en Bourgogne c’est une raison de plus pour venir profiter du centre-ville piéton dijonnais !
Chaque 1er dimanche du mois ; Place Notre-Dame 21000 Dijon, de 10h00 à 17h00.
Venez nombreux !! .
Place Notre-Dame Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 50 99 90
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English : Un Dimanche En Bourgogne
L’événement Un Dimanche En Bourgogne Dijon a été mis à jour le 2026-05-22 par La Côte-d’Or J’adore
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