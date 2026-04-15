Un dimanche, un quartier : le secteur Molinel-gare, Gare Lille Flandres, Lille, Lille

Un dimanche, un quartier : le secteur Molinel-gare Dimanche 3 mai, 15h00 Gare Lille Flandres, Lille Nord

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T15:00:00+02:00 – 2026-05-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-03T15:00:00+02:00 – 2026-05-03T16:30:00+02:00

À l’issue de la Première Guerre mondiale, l’obligation de reconstruire offre à la municipalité la possibilité d’engager une politique de grands travaux dans toute la ville, et particulièrement dans le secteur de la gare Lille Flandres et de la rue du Molinel. Une nouvelle manière d’habiter va y être développée, privilégiant les immeubles aux maisons individuelles, et mettant en oeuvre différents styles architecturaux.

Gare Lille Flandres, Lille Gare Lille Flandres, Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/printemps26 »}]

Levez les yeux sur un secteur bien connu des Lilllois dont on ne devine pas la richesse dans un quotidien pressé et qui regorge pourtant d’immeubles et de maisons Art déco.

© Thomas Lo Presti – DICOM Ville de Lille