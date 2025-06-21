JULIEN CLERC – ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence

JULIEN CLERC Début : 2027-09-19 à 17:00. Tarif : – euros.

DÉCIBELS PRODUCTIONS ET SI ON CHANTAIT PRÉSENTENT : JULIEN CLERCSoyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du Mardi 25 mars 10 heures au vendredi 28 mars 10h.Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes ! Révélé en 1968 avec La Cavalerie, il enchaîne rapidement les succès : Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence… Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations.A partir de l’automne 2027, Julien Clerc fera son grand retour sur scène et continuera de chanter l’amour et la vie avec une élégance intemporelle dans les Zéniths de France.C’était d’ailleurs il y a 40 ans, que Julien Clerc était le premier artiste à jouer au Palais Omnisports de Bercy. Il y fêtera ses 80 ans le 9 octobre 2027.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13