Un été à Amiens 2026 Amiens

Amiens

Un été à Amiens 2026

Boulevard de Beauvillé Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

C’EST L’ÉTÉ AU PARC SAINT-PIERRE

Du 4 juillet au 23 août

UN ÉTÉ À AMIENS offre la possibilité de se divertir, de se détendre et de vivre un

moment de partage en famille. Pour l’occasion, le parc Saint-Pierre se transforme

en parc d’animations et deviendra le lieu de rendez-vous favori cet été ! Dans une

ambiance estivale, colorée et pleine de bonne humeur, de nombreux espaces de jeux

sont mis à disposition, ainsi que l’opportunité d’une paisible balade sur le plan d’eau,

d’activités de grimpe, d’un petit moment de détente ou encore d’un plaisir gourmand

sucré ou salé… Les plus aventureux viendront survoler le parc à bord de la désormais célèbre tyrolienne géante !

Gratuit Ouvert tous les jours de 11h à 19h.

Fermeture de certaines activités entre 13h et 14h. En raison de l’organisation du feu d’artifice fermeture de la tyrolienne géante le 12 juillet et fermeture de l’ensemble des activités le 13 juillet.

Renseignements 03 22 97 40 40

Sensations ! à partir de 12 ans

Tyrolienne géante 300m !

Pour la toute petite enfance

• Parcours Sensori-Kids (de 2 à 5 ans)

• Parcours aventure Ludi-Kids (de 2 à 6 ans)

• Parcours Baby-grimp (de 2 à 6 ans)

• Mini-trampolines (de 2 à 6 ans)

Pour la petite enfance et l’enfance

• Trampoline élastiques (de 6 à 12 ans)

• Tour Coconut (de 6 à 12 ans)

• Tylorienne Junior 80 m (de 8 à 12 ans)

• Parcours accrobranche (de 8 à 12 ans)

Pour les jeunes ados et la jeunesse

• Terrains de beach

• Multiples activités jeunesse

• L’Ejector (nouvelle activité à sensation avec des

élastiques projetant les participants à plus de 20m de

hauteur (dès 13 ans)

Pour toute la famille

• Mini-golf

• Base nautique (pédalos et canoës)

• Plateforme aqua-ludique

ACTIVITES JEUNESSE

Du 9 juillet au 21 août, de 15h à 19h Parc Saint-Pierre. Du lundi au vendredi.

Ateliers bien-être et CrossFit, tournois sportifs, activités artistiques, culturelles, un espace de jeux de plein air et de jeux de société, un espace informations Jeunesse…

Un espace de restauration proposera sur place du sucré comme du salé. L’occasion de se détendre et de se rafraîchir avant de continuer à profiter de toutes les activités.

C’EST L’ÉTÉ AU PARC SAINT-PIERRE

Du 4 juillet au 23 août

UN ÉTÉ À AMIENS offre la possibilité de se divertir, de se détendre et de vivre un

moment de partage en famille. Pour l’occasion, le parc Saint-Pierre se transforme

en parc d’animations et deviendra le lieu de rendez-vous favori cet été ! Dans une

ambiance estivale, colorée et pleine de bonne humeur, de nombreux espaces de jeux

sont mis à disposition, ainsi que l’opportunité d’une paisible balade sur le plan d’eau,

d’activités de grimpe, d’un petit moment de détente ou encore d’un plaisir gourmand

sucré ou salé… Les plus aventureux viendront survoler le parc à bord de la désormais célèbre tyrolienne géante !

Gratuit Ouvert tous les jours de 11h à 19h.

Fermeture de certaines activités entre 13h et 14h. En raison de l’organisation du feu d’artifice fermeture de la tyrolienne géante le 12 juillet et fermeture de l’ensemble des activités le 13 juillet.

Renseignements 03 22 97 40 40

Sensations ! à partir de 12 ans

Tyrolienne géante 300m !

Pour la toute petite enfance

• Parcours Sensori-Kids (de 2 à 5 ans)

• Parcours aventure Ludi-Kids (de 2 à 6 ans)

• Parcours Baby-grimp (de 2 à 6 ans)

• Mini-trampolines (de 2 à 6 ans)

Pour la petite enfance et l’enfance

• Trampoline élastiques (de 6 à 12 ans)

• Tour Coconut (de 6 à 12 ans)

• Tylorienne Junior 80 m (de 8 à 12 ans)

• Parcours accrobranche (de 8 à 12 ans)

Pour les jeunes ados et la jeunesse

• Terrains de beach

• Multiples activités jeunesse

• L’Ejector (nouvelle activité à sensation avec des

élastiques projetant les participants à plus de 20m de

hauteur (dès 13 ans)

Pour toute la famille

• Mini-golf

• Base nautique (pédalos et canoës)

• Plateforme aqua-ludique

ACTIVITES JEUNESSE

Du 9 juillet au 21 août, de 15h à 19h Parc Saint-Pierre. Du lundi au vendredi.

Ateliers bien-être et CrossFit, tournois sportifs, activités artistiques, culturelles, un espace de jeux de plein air et de jeux de société, un espace informations Jeunesse…

Un espace de restauration proposera sur place du sucré comme du salé. L’occasion de se détendre et de se rafraîchir avant de continuer à profiter de toutes les activités. .

Boulevard de Beauvillé Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 40 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SUMMER AT SAINT-PIERRE PARK

July 4 through August 23

A %C9T%C9 %C0 AMIENS offers the chance to have fun, relax, and enjoy

quality time with the family. For the occasion, Saint-Pierre Park is transforming

into an entertainment park and will become this summer’s favorite hangout spot! In a

summery, colorful atmosphere full of good cheer, numerous play areas

are available, as well as the opportunity for a peaceful boat ride on the lake,

climbing activities, a little downtime, or even a sweet

—sweet or savory? The more adventurous can soar over the park on the now-famous giant zip line!

Free—Open daily from 11 a.m. to 7 p.m.

Some activities are closed between 1:00 PM and 2:00 PM. Due to the fireworks display: the giant zip line will be closed on July 12, and all activities will be closed on July 13.

Information: 03 22 97 40 40

%AB Sensations! %BB Ages 12 and up

Giant zip line—300m!

For very young children:

? Sensori-Kids Course (ages 2–5)

? Ludi-Kids Adventure Course (ages 2–6)

? Baby-Grimp Course (ages 2–6)

? Mini-trampolines (ages 2–6)

For preschoolers and children:

? Bungee Trampoline (ages 6–12)

? Coconut Tower (ages 6–12)

? Junior Zip Line 80 m (ages 8–12)

? Tree-top adventure course (ages 8–12)

For young teens and youth:

? Beach volleyball courts

? Various youth activities

? The Ejector (new thrill ride featuring

bungee cords that launch participants over 20 m

high (ages 13 and up)

For the whole family:

? Mini-golf

? Water sports center (pedal boats and canoes)

? Water play area

YOUTH ACTIVITIES

July 9–August 21, 3:00 PM–7:00 PM Parc Saint-Pierre. Monday through Friday.

Wellness and CrossFit workshops, sports tournaments, artistic and cultural activities, an outdoor play area and board games, a youth information desk…

A food court will offer both sweet and savory options on site. It’s the perfect opportunity to relax and cool off before continuing to enjoy all the activities.

L’événement Un été à Amiens 2026 Amiens a été mis à jour le 2026-06-26 par OT D’AMIENS