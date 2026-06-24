Un été à lire, jouer et créer… avec la médiathèque Médiathèque Mauron mercredi 8 juillet 2026.

Mauron

Un été à lire, jouer et créer… avec la médiathèque

Médiathèque 2 Rue de la Libération Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

La médiathèque Il était une fois invite les enfants à une lecture animée le mercredi matin, suivie d’un atelier manuel l’après-midi travaux manuels, jeux de société, puzzle collaboratif…

A 10h30 la lecture / 14h l’atelier. .

Médiathèque 2 Rue de la Libération Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 57 99

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English :

L’événement Un été à lire, jouer et créer… avec la médiathèque Mauron a été mis à jour le 2026-06-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande