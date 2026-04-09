Athée-sur-Cher

Un été à Nitray Balade dans les vignes et dégustation géo-sensorielle

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Balade dans les vignes et dégustation géo-sensorielle le samedi 11 juillet 2026 à 15h. Départ du Château de Nitray pour descendre jusqu’à la maison éclusière puis dégustation. Tarif de 10 € par personne, gratuit pour les moins de 18 ans.

Balade dans les vignes et dégustation géo-sensorielle le samedi 11 juillet 2026 à 15h. Départ du Château de Nitray pour descendre jusqu’à la maison éclusière puis dégustation. Tarif de 10 € par personne, gratuit pour les moins de 18 ans. 10 .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

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English :

Vineyard walk and geo-sensory tasting on Saturday, July 11, 2026 at 3pm. Departure from Château de Nitray down to the lock keeper’s house, followed by a tasting. Price: 10? per person, free for under-18s.

L’événement Un été à Nitray Balade dans les vignes et dégustation géo-sensorielle Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER