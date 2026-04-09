Athée-sur-Cher

Un été à Nitray Stage d’initiation à la fabrication de pain au levain

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:30:00

fin : 2026-07-12 17:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Stage d’initiation à la fabrication de pain au levain le dimanche 12 juillet 2026 de 9h30 à 17h30 avec le boulanger Simon Gautier. 3 recettes pour apprendre à faire son pain au levain, sur réservation avant le 8 juillet 2026 (au asso.painpainpainpaaiin@proton.me).

Stage d’initiation à la fabrication de pain au levain le dimanche 12 juillet 2026 de 9h30 à 17h30 avec le boulanger Simon Gautier. 3 recettes pour apprendre à faire son pain au levain, sur réservation avant le 8 juillet 2026 (au asso.painpainpainpaaiin@proton.me), à partir de 10 ans (enfants accompagnés), tarif de 40€ par personne. 40 .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

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English :

Introduction to making sourdough bread on Sunday, July 12, 2026 from 9:30am to 5:30pm with baker Simon Gautier. 3 recipes to learn how to make your own sourdough bread, by booking before July 8, 2026 (at asso.painpainpainpaaiin@proton.me).

L’événement Un été à Nitray Stage d’initiation à la fabrication de pain au levain Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER