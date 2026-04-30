Tours

Un festin de mots

116 Boulevard Béranger Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 12:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Autrice, photographe et styliste culinaire, Christine LEGERET crée des recettes et écrit des livres de cuisine. Elle nous présentera son livre L’œuf quotidien (éd. First, 2024).

Autrice, photographe et styliste culinaire, Christine LEGERET crée des recettes et écrit des livres de cuisine. Elle nous présentera son livre L’œuf quotidien (éd. First, 2024).

Dans cet ouvrage, l’autrice nous présente l’œuf dans tous ses états, en tant qu’aliment sain, savoureux et économique à décliner dans les recettes du quotidien. .

116 Boulevard Béranger Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Author, photographer and food stylist Christine LEGERET creates recipes and writes cookbooks. She will be presenting her book L??uf quotidien (ed. First, 2024).

L’événement Un festin de mots Tours a été mis à jour le 2026-04-30 par ADT 37