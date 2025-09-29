Un genre de festival Gindou
Explorez la diversité au festival dédié aux questions de genre, un "Genre" de Festival ; célébrant multiples expressions artistiques pour lutter contre les discriminations sexistes, homophobes et transphobes.
Depuis 2020, ce festival accueille des propositions artistiques pluridisciplinaires portées par des artistes queers ou LGBT+ afin de lutter contre les stéréotypes de genre, de rendre visible des récits minoritaires, d'ouvrir des espaces de dialogue et de rencontre.
Cet évènement pluridisciplinaire (spectacles, performances, concerts et débats) invite à embrasser cette diversité, prônant l'amour et l'acceptation à travers l'art. Une célébration festive des "différentes façons d’être et d’aimer", un rendez-vous incontournable pour promouvoir l'égalité et l'inclusion !
Le Bourg Gindou 46250 Lot Occitanie
English :
Explore diversity at the festival dedicated to gender issues, a "Genre" de Festival; celebrating multiple artistic expressions to fight sexist, homophobic and transphobic discrimination
