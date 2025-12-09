Un genre de festival Théâtre Le corps du roi par la Cie à Contrepoil du sens Gindou

Un genre de festival Théâtre Le corps du roi par la Cie à Contrepoil du sens

L’Arsénic Gindou Lot

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le corps du roi est une relecture queer (et drôle !) du “Ballet comique de la Reine”, présenté comme œuvre fondatrice de la culture lyrique française. Autour d’un thé, Mathieu Jedrazak, performer et chanteur lyrique, et Mimi Aun Neko, performeuse, travailleuse du sexe et réfugiée politique thaïlandaise, conversent sur les deux corps du Roi (le corps réel et le corps politique) et sur leur analogie avec les théories et les vies queers.

Dans une forme de théâtre documentaire performatif, ce spectacle trace l’histoire singulière de deux corps et des représentations qui les ont façonnés. .

L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

English :

le corps du roi is a queer (and funny!) rereading of the Ballet comique de la Reine , presented as a founding work of French lyrical culture

