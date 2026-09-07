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Un instant, Un livre, Médiathèque intercommunale Élise Fischer, Baccarat

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque intercommunale Élise Fischer · Baccarat

Un instant, Un livre, Médiathèque intercommunale Élise Fischer, Baccarat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque intercommunale Élise Fischer
Adresse
Place du général de Gaulle 54120 Baccarat
Ville
54120 Baccarat
Département
Meurthe-et-Moselle

Un instant, Un livre Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque intercommunale Élise Fischer Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Lectures d’extraits du livre « Le Ressort de l’oubli » par Françoise Gerardin, l’auteure.
Échanges également autour de son parcours de vie, de ses expériences et des raisons qui l’ont profondément motivée à partager son histoire. Un moment d’écoute et de partage à ne pas manquer !
Tout public à partir de 15 ans.

Médiathèque intercommunale Élise Fischer Place du général de Gaulle 54120 Baccarat Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 73 16 52 https://www.mediatheques-du-lunevillois.fr/ Parking gratuit
Lectures d’extraits du livre « Le Ressort de l’oubli » par Françoise Gerardin, l’auteure.

©Françoise Gerardin

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