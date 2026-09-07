Un instant, Un livre, Médiathèque intercommunale Élise Fischer, Baccarat
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque intercommunale Élise Fischer · Baccarat
Informations pratiques
Un instant, Un livre Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque intercommunale Élise Fischer Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Lectures d’extraits du livre « Le Ressort de l’oubli » par Françoise Gerardin, l’auteure.
Échanges également autour de son parcours de vie, de ses expériences et des raisons qui l’ont profondément motivée à partager son histoire. Un moment d’écoute et de partage à ne pas manquer !
Tout public à partir de 15 ans.
Médiathèque intercommunale Élise Fischer Place du général de Gaulle 54120 Baccarat Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 73 16 52 https://www.mediatheques-du-lunevillois.fr/ Parking gratuit
Lectures d’extraits du livre « Le Ressort de l’oubli » par Françoise Gerardin, l’auteure.
©Françoise Gerardin
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