Un jardin ouvert aux 5 sens, Hôtel particulier Maleteste, Dijon

Un jardin ouvert aux 5 sens 6 et 7 juin Hôtel particulier Maleteste Côte-d’Or

Tarif: 5€ au profit de l’association Jardins & Santé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Adossée à la partie sud-est du castrum, cette maison était habitée à la fin du XVIe siècle par Jacques Godran. Le conseiller Maleteste en supprima la plus grande partie et édifia dans la première moitié du XVIIe siècle, sur rue et en retour, d’importants bâtiments, composés d’un premier étage monumental et de combles ornées de trois louves et d’un oculus, donnant sur la cour.

Le bâtiment édifié sur cour comprend une superbe enfilade de salons ornés de très belles boiseries et équipés de ferrures en bronze doré d’une exceptionnelle qualité.

Le bâtiment édifié sur rue abrite une riche bibliothèque Régence, construite par Morizot, avocat, locataire des Maleteste; elle est classée monument historique depuis 1924.

D’intéressants vestiges du castrum subsistent dans trois caves, et l’on en retrouve même trace au deuxième étage.

Au fond de la cour se trouve une tourelle à escalier hélicoïdal, et un puits à coquille, vestiges du XVIème siècle et, de façon beaucoup plus récente, un élégant jardin surélevé orné d’ifs topiaires.

Hôtel particulier Maleteste 7 rue hernoux, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380304711 https://hotelmaleteste.com/ Adossée à la partie sud-est du castrum, cette maison était habitée à la fin du XVIème siècle par Jacques Godran. Le conseiller Maleteste en supprima la plus grande partie et édifia dans la première moitié du XVIIème siècle, sur rue et en retour, d’importants bâtiments, composés d’un premier étage monumental et de combles ornées de trois louves et d’un oculus, donnant sur la cour.

Francois Maleteste fut maire de Dijon en 1651. Claude Maleteste, conseiller au Parlement, auteur des « Anecdotes du Parlement de Bourgogne ». Étienne, voyagea en Italie, Jacques fut musicien et Jean Louis était l’ami cultivé du président de Brosses qui lui adressa certaines de ses «Lettres familières d’Italie». Il recevait Rameau pour de fréquents concerts.

Le bâtiment édifié sur cour comprend une superbe enfilade de salons ornés de très belles boiseries et équipés de ferrures en bronze doré d’une exceptionnelle qualité.

Le bâtiment édifié sur rue abrite une riche bibliothèque Régence, construite par Morizot, avocat, locataire des Maleteste; elle est classée monument historique depuis 1924.

D’intéressants vestiges du castrum subsistent dans trois caves, et l’on en retrouve même trace au deuxième étage.

Au fond de la cour se trouve un tourelle à escalier hélicoïdal, et un puits à coquille, vestiges du XVIème siècle et, de façon beaucoup plus récente, un élégant jardin surélevé orné d’ifs topiaires.

Adossée à la partie sud-est du castrum, cette maison était habitée à la fin du XVIème siècle par Jacques Godran. Le conseiller Maleteste en supprima la plus grande partie et édifia dans la première …

© Rainer Franke