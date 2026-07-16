Un labyrinthe grandeur nature à explorer en famille !, Maison de l’Initiative et de la Citoyenneté, Carvin

Informations pratiques

Un labyrinthe grandeur nature à explorer en famille ! Samedi 19 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Maison de l’Initiative et de la Citoyenneté Pas-de-Calais

Sur inscription – parking à proximité –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’agriculture a façonné la ville de Carvin depuis le Moyen Age. Aujourd’hui encore, elle tient une place importante dans ce qui constitue l’identité de la commune et son patrimoine, à côté de son histoire récente, liée à l’exploitation minière.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à l’aventure dans le labyrinthe de maïs Carv’impossible, une expérience unique au cœur de la nature !

UNE AVENTURE LUDIQUE POUR DÉCOUVRIR L’AGRICULTURE À CARVIN.

Plongez dans une aventure captivante au cœur d’un labyrinthe de maïs en agriculture biologique où chaque pas vous rapproche d’une énigme à résoudre.

Avec vos proches, devenez détectives le temps d’une journée et affrontez des défis qui mettront votre esprit d’équipe et votre logique à l’épreuve. Qui a bien pu commettre ce mystérieux larcin ? À vous de le découvrir en suivant les indices disséminés dans ce dédale verdoyant.

Informations pratiques :

– Réservation obligatoire par mail.

– Accès : stationnez près d’Autosphère et suivez les parasols pour rejoindre l’accueil du labyrinthe. Vous pouvez également vous rendre directement sur place en tapant « labyrinthe de Carvin » sur Google Maps. Privilégiez les transports en commun, la marche à peid ou le vélo. Accès possible en bus TADAO à 200 m : RONCHOIS (bulle 9, ou ligne 39)

– Durée : Comptez entre 1h15 et 1h30 pour vivre cette expérience immersive.

– Billet : Réservation obligatoire pour ce samedi 19 septembre dans le cadre des journées Européennes du patrimoine.

– Parcours : Prévoir une capacité à marcher d’environ 2 km pour les enfants.

À prévoir :

– Une tenue adaptée aux conditions météo.

– Des chaussures confortables fermées obligatoires pour votre sécurité.

– Pensez à emporter une gourde et de la crème solaire pour profiter pleinement de l’aventure.

⚠️ Attention : Le site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ni aux poussettes. Aucun sanitaire n’est disponible sur place. Prévoyez donc en conséquence pour un confort optimal.

Le site est entièrement sécurisé.

Un QR code unique est présent sur chaque billet pour vous identifier.

Un patrimoine vivant et éphémère.

Ce labyrinthe, sculpté dans un champ de maïs bio, est une œuvre à part entière : un hommage à la terre, à l’agriculture locale et à l’imaginaire collectif. Une manière originale de célébrer le patrimoine rural et naturel de notre région.

Venez vivre une aventure inoubliable, entre jeu de piste, nature et patrimoine !

Maison de l’Initiative et de la Citoyenneté Avenue de la République, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 35 »}, {« type »: « email », « value »: « labyrinthe.carvin@gmail.com »}]

A toi de mener l’enquête dans le labyrinthe de maïs …

Cyrielle Deswarte